Os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga foram intimados a depor à Polícia Federal.

Dois senadores do MDB foram intimados para prestar depoimento em um inquérito do STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com o site G1, Renan Calheiros e Eduardo Braga foram intimados durante a operação autorizada pelo ministro Edson Fachin e executada pela PF (Polícia Federal) na manhã desta terça-feira (5).

O inquérito investiga repasses de R$ 40 milhões da J&F a políticos do MDB na campanha eleitoral de 2014. Na ação de hoje, a Polícia Federal teve como alvos os supostos operadores dos repasses. A suspeita é que a JBS, do grupo J&F, teria doado R$ 40 milhões à bancada do MDB no Senado a pedido do PT. Os dois senadores intimados estão entre os supostos destinatários do dinheiro.

Ainda por decisão de Fachin, relator da Lava-Jato na Corte, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e sequestro de bens.

Braga

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), classificou como um “abuso” o fato de ter sido informado pela Polícia Federal no início da manhã desta terça-feira, 5, sobre um depoimento que deveria prestar ao órgão. A PF foi até a residência do senador, em Brasília, chamá-lo para prestar esclarecimentos em uma investigação da qual é alvo.

A operação, autorizada pelo ministro Edson Fachin, integra um inquérito aberto no STF a partir das delações premiadas do executivo Ricardo Saud, ex-diretor de relações institucionais o Grupo J&F, que controla o frigorífico JBS, e do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado.

A investigação, iniciada em maio de 2018, apura supostos pagamentos de propina do Grupo J&F a parlamentares do MDB para apoiar o PT nas eleições de 2014. Além das convocações de Braga e Renan, foram expedidos mandados de busca e apreensão e sequestro de bens.

Em sua delação, Saud disse ter havido pagamentos da ordem de 46 milhões de reais a senadores do MDB, a pedido do PT. De acordo com o executivo, apesar de diversas doações terem sido oficiais, trata-se de “vantagem indevida”, já que dirigentes petistas estariam comprando o apoio de peemedebistas nas eleições de 2014 para garantir a aliança entre os dois partidos.

“Eu acho que, para que eu fosse notificado de um agendamento de oitiva, não precisava ser às 7 horas da manhã, podia ser a qualquer momento. Eu tenho local certo e conhecido, não só em Brasília, como no meu Estado”, disse o senador. “Não sou daqueles que respondem de forma desequilibrada, mas creio que este é um dos abusos que nós precisamos evitar no Brasil.” Os advogados, afirmou Braga, buscarão uma reparação na Justiça. A defesa, alegou, ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou o depoimento.

Pela manhã, o secretário-adjunto da Mesa Diretora do Senado, José Roberto Leite de Matos, assinou um documento certificando compromissos de Braga no Senado e citando uma regra do Código Penal determinando que senadores sejam ouvidos em data e local previamente agendadas pelo parlamentar e o juiz.

Renan

No Twitter, outro investigado na operação intimado a depor, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), também criticou a investigação. “Marcarei o depoimento. Sou o maior interessado no esclarecimento dos fatos. Isso é a obra prima do conluio entre Sérgio Machado, JBS, a advogada Fernanda Tórtima (ligada à JBS) e o ex-procurador Marcelo Miller (que atuava com Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República e também prestou serviços a escritório de advocacia que atuou para a JBS). Os fatos ocorrem no momento em que a PGR renova o pedido de anulação da delação.