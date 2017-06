Ospa retorna ao Margs com recital do Trio de Madeiras de Porto Alegre

A Série Música no Museu, parceria entre a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) e o Margs (Museu de Arte do RS Ado Malagoli), ganha sequência no domingo de 25 de junho, com recital do Trio de Madeiras de Porto Alegre. A partir das 16h30, o grupo, formado pelos músicos da Ospa Leonardo Winter (flauta), Augusto Maurer(clarinete) e Adolfo Almeida Jr. (fagote), interpreta obras de Johann Sebastian Bach, César Guerra Peixe, Robert Muczynski, Hubertus Hofmann e Ernesto Nazareth na Pinacoteca do Margs. O público também poderá apreciar a mostra “Pro Posições: exposição comemorativa dos 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS”, que será o cenário da exibição. A entrada é franca.

O programa

“Neste programa, o nosso grupo executa obras originais para a formação de trio de madeiras guarnecidas por arranjos de música barroca e brasileira”, comenta Augusto Maurer, clarinetista. A primeira música do recital é “Cânone Perpétuo da Oferenda Musical”, de Bach (1685-1750). Depois, “Fragments”, do polonês naturalizado norte-americano Muczynski (1929-2010), é interpretada, seguida pelo “Trio” de Hofmann (1929-2011). Augusto conta a história dessa peça: “Ela é fruto de uma extensa parceria entre o compositor e o Trio de Madeiras que resultou, inclusive, na criação de seu Concertino Tríplice, composto para o aniversário de 20 anos do grupo”.

Na sequência, ganha destaque o “Trio” escrito pelo carioca Guerra Peixe (1914-1993). “O compositor oscilou, durante toda sua carreira, entre uma vigorosa estética nacionalista e os ensinamentos de Hans-Joachim Koellreuter, principal promotor e divulgador, no Brasil, das inovações da vanguarda europeia de então. Seu ‘Trio’ reflete esta tendência ao apresentar danças estilizadas do nordeste brasileiro numa linguagem tonal provocativa”, explica Augusto. A apresentação termina com adaptações do conjunto para duas peças de Ernesto Nazareth (1863-1934): “Bambino” e “Brejeiro”.