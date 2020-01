Celebridades Pabllo Vittar diz que amou visual de seu boneco Funko, inspirado no clipe de “Problema Seu”

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Pabllo Vittar virou boneca colecionável Foto: Divulgação Pabllo Vittar virou boneca colecionável (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A cantora Pabllo Vittar foi uma das escolhidas pela marca Pop Funko para integrar a nova linha colecionável de drag queens internacionais, e a sua boneca chega ao mercado nesta quinta-feira (09). O produto será vendido, exclusivamente, pelo site Hot Topic.

“Adoro Funkos, fiquei muito feliz. É incrível quando você gosta tanto de alguma coisa e depois tem a chance de se tornar um, de poder vê-lo, guardá-lo com carinho”, conta Pabllo.

Vittar também gostou do visual escolhido para o boneco. “Amo o look de ‘Problema Seu’, é um dos meus preferidos. Ficou superfofo. Até a maquiagem ficou igual.” O colecionável de Vittar faz parte da nova linha da marca, que traz grandes nomes do universo drag como a ex-participante do reality show “RuPaul’s Drag Race”, Shangela.

Vittar ainda tem outras notícias a comemorar. A cantora, que já foi anunciada no line-up do Coachella, nos Estados Unidos, também estará no festival australiano Mardi Gras Party, no dia 29 de fevereiro.

“Ano passado fui ao Coachella como espectadora e subi ao palco a convite dos meus amigos Sofi Tukker e Diplo e foi lindo. Esse ano será uma apresentação só minha, então rola um misto de frio na barriga, felicidade e gratidão. Trabalhei muito para conquistar esse espaço, é emocionante. Além disso, estarei presente em muitos festivais dentro e fora do Brasil. Será um ano maravilhoso”.

Além de sua carreira como cantora, Vittar lançou um especial na internet: “Youtube Music Convida: Pabllo Vittar”, que mistura música e bate-papo.

