Magazine Pabllo Vittar usa calcinha e posta na internet

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

Não é de hoje que a cantora gosta de causar no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar ferveu as redes sociais no sábado (30). A cantora postou um clique sensual em que aparece com uma micro calcinha. Na legenda da foto escreveu: “Tem quenga no Ceará?”, brincou Vittar, referindo-se a um dos seus sucessos Amor de Que. Para combinar com a lingerie, Pabllo usou o top e um óculos no clique tirado na cama.

Não é de hoje que Vittar gosta de causar no Instagram. Volta e meia posta looks ousados que dão o que falar entre os internautas. Tanto é que já revelou que é alvo de bullying na internet. Pabllo é vítima de haters homofóbicos.

“Sofro muita homofobia. Tem gente que acha que a gente não sofre preconceito na TV, na internet, mas a gente sofre sim. Não deixa a gente imune. Tem muitos comentários que acabam com nosso dia, com nosso mês, nosso trabalho. Eu viro um gás, sumo no ar. A gente sofre todo dia, mas o que importa é a energia positiva para que produza músicas, faça algo legal pros fãs”, já desabafou.

