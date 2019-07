Ao que tudo indica, Pablo Vittar está com um novo romance. Neste último domingo (7), os fãs começaram a apontar DJ Victor Werber como um possível affair da cantora. Isto porque, o rapaz postou um vídeo em que ele aparece agarradinho com a artista. Nos perfis de Werber, há fotos dos dois juntos. Pelo Twitter, no entanto, Pabllo disse que continua solteira, deixando os seguidores em dúvida. “Eu sou solteira for life [para sempre, em tradução livre], gente, bota isso na cabeça de vocês”.

