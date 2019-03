Pacto Alegre: projeto pretende transformar a capital gaúcha em referência internacional

A partir desta terça-feira (26), o prefeito Nelson Marchezan Júnior, juntamente com representantes de universidades e entidades, dará início ao projeto de transformar Porto Alegre em um ecossistema de referência internacional em inovação, cultura e qualidade de vida.

Esta proposta aproveita a comemoração dos 247 anos do município para o lançamento das ideias e alternativas que serão definidas na 1ª Reunião de Trabalho da Mesa do Pacto Alegre. A Aliança pela Inovação é formada por membros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS,) da Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos) e da Prefeitura de Porto Alegre. A reunião acontecerá no Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre, a partir das 8h.

