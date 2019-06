Pai de Neymar agradece, mas recusa projeto de lei Neymar da Penha

O pai do atacante Neymar publicou um texto na sexta-feira no Instagram para agradecer a criação de projetos de lei que propõem aumentar em até um terço a pena de quem fizer denúncias falsas sobre crimes de estupro. Um pacote de sugestões foi protocolado na Câmara dos Deputados nos últimos dias e ganhou o apelido de “Neymar da Penha” por parte dos internautas. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Assim como o deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ), pelo menos outros três parlamentarem protocolaram propostas parecidas, dentro do contexto do suposto crime de estupro e agressão cometidos pelo jogador do Paris Saint-Germain. O camisa 10 da seleção brasileira é acusado pela modelo Najila Trindade de ter cometido esses crimes no mês passado. O caso está sob investigação.

O pai do jogador agradeceu nas redes sociais pela proposta. “Agradecemos imensamente o apoio de todos e compreendemos a boa intenção da iniciativa de projeto de lei. Mas, a única coisa que queremos nesse momento é justiça. Ver uma lei ser feita em nome do meu filho, por conta desse lamentável episódio, não me deixa nada feliz”, escreveu.

Neymar pai publicou o texto junto com uma foto em que o filho aparece acompanhado pela irmã, Rafaela, e pela mãe, Nadine e afirmou que por enquanto o interesse da família não é pensar em leis, mas sim provar a inocência do atacante. “A única coisa que queremos, no momento, é provar a verdade desse caso, a inocência dele. Se um dia for feita uma lei em seu nome, que seja pela valorização do esporte, pois o futebol é o que move sua vida e a razão pela qual ele é conhecido”, disse.

Por fim, o pai do jogador afirmou que a Lei Maria da Penha não pode ser confundida ou misturada com o nome do atacante. “As mulheres conseguiram prosperar muito até agora e consideramos a defesa dos direitos das mulheres e as leis que as protegem como fundamentais, a exemplo da Lei Maria da Penha. Assim como também entendemos como importantes as leis que protegem as pessoas de acusações indevidas. Mas, isso não pode ser confundido com o caso do meu filho”, comentou.

Foto e ameaça

A íntegra da entrevista exclusiva feita pelo SBT com a modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro e agressão, faz novas revelações. Durante a nova parte da conversa, a mulher revelou que sente medo de morrer por estar envolvida em uma polêmica com uma personalidade famosa e criticou atitudes do jogador durante os encontros realizados em Paris.

Najila detalhou que estava com o jogador no quarto do hotel quando ele tirou uma foto dela nua sem autorização. “Foi a hora que saí do banho. Me sequei, nua, fui em direção à cama. Foi a hora que ele estava mexendo no frigobar, me empurrou e bateu a foto do meu corpo. Fez aquilo, sei lá, para mostrar para os amigos”, afirmou a modelo durante a entrevista.

Os incidentes foram no mês de maio, mas se tornaram públicos somente a partir de 1º de junho, após o boletim de ocorrência por estupro e agressão ser registrado em São Paulo. Neymar e Najila se conheceram no Instagram. A modelo viajou a Paris convidada pelo jogador, que pagou as despesas com passagens aéreas, assim como a hospedagem na capital francesa.

Nos últimos dias, Najila tem tomado medicamentos para conseguir se acalmar e contou ter recebido ameaças. “Coisas estavam rolando atrás de mim. Nas minhas costas. Pessoas planejando minha morte. Eu entrei em uma psicose horrível. Eu fiquei com a sensação que poderiam me matar. Eu me sinto pressionada pelas pessoas por trás da carreira dele. As coisas chegam em ligações, mensagens”, disse Najila.

Apesar da angústia, ela garante que vai lutar até o fim para provar a culpa de Neymar no caso, tanto pela conduta na França, como pela postura de divulgar um vídeo com trocas de mensagens entre eles. “Não bastasse tudo que ele fez no quarto do hotel, ele me expôs de maneira ridícula. Ele já me atacou para sair ileso do que ele fez. Ele levou tudo a público. Se ele era inocente, ele tinha que fazer isso por meios legais. Ele me expôs ao ridículo e queria que eu desistisse da minha luta. A verdade vai vir à tona”, comentou.