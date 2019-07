Pais de bebês trocados em hospital decidem morar juntos em Goiás

Um caso de novela aconteceu em Goiânia, no estado de Goiás. Dois casais tiveram seus bebês trocados na maternidade do hospital. Mas mais surpreendente que isso, foi a decisão que eles tomaram: morarem juntos até o resultado do exame de DNA determinar a paternidade dos recém-nascidos.

Os bebês nasceram no dia 9 de julho. Um dos pais, Genésio Vieira de Sousa, desconfiou da troca pois a criança nasceu com os olhos azuis e a pele clara. Ele e a mulher, Pauliana Maciel, decidiram fazer um exame de DNA que apontou que eles não são os pais da criança. Ao saber da notícia, um outro casal, Murilo Marquez e Aline de Fátima, também suspeitaram que o filho recém-nascido poderia ter sido trocado na maternidade.

Segundo as investigações, a troca dos bebês pode ter ocorrido durante o banho. Um novo exame de DNA foi solicitado.

Deixe seu comentário: