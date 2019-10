Paisagista gaúcho lança livro para marcar carreira de 26 anos junto ao segmento

O paisagista gaúcho Frederico Azevedo vem a Porto Alegre neste mês para apresentar seu livro Bloom – The Luminous Gardens Of Frederico Azevedo, obra que registra alguns dos seus melhores trabalhos, com imagens que lembram as pinturas dos jardins de Monet. O evento de lançamento da publicação acontecerá no dia 21 de outubro, das 17h às 20h, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 320).

Em 200 páginas, o livro exibe através de fotos e textos explicativos, como criar paisagens exclusivas e sustentáveis. O paisagista também dá exemplos de como produzir vistas multidimensionais utilizando camadas de flores, árvores, gramíneas, arbustos e sebes, causando um efeito dramático no espaço.

A apresentação de Bloom – The Luminous Gardens Of Frederico Azevedo é uma comemoração à sua trajetória de 26 anos, na tentativa de empolgar as pessoas com paisagismo, cor e sustentabilidade. Lançado no dia 22 de junho nos Hamptons, a obra já virou referência para quem trabalha no segmento.

Os jardins de Frederico Azevedo integram a paisagem natural de um projeto abrangente e intencional. Sua compreensão da arquitetura e do ambiente oferece a cada um de seus trabalhos um equilíbrio perfeito. Suas habilidades combinam o exótico com plantas nativas, criando uma paisagem tranquilizadora e inesperada. Ele desenvolveu grandes projetos de paisagismo nas últimas duas décadas, tanto comerciais quanto residenciais e parte destas criações, que lhe proporcionaram prêmios, estão presentes no livro.

Em suas concepções, o paisagista desenvolve longas fronteiras, plantando grande quantidade das mesmas espécies de flores, arbustos ou árvores. Implementando uma combinação de conceitos básicos – repetição de cores, texturas e formas – ele impregna seus jardins com simplicidade, equilíbrio e uma elegância especial.

Azevedo mora atualmente nos Hamptons, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, considerado uma das mais belas paisagens naturais do mundo, com mistura única de fazendas, campos, bosques, dunas, lagos, lagoas, baías e oceano. A requintada luz natural do local foi comparada à do sul da França e atrai artistas de renome do mundo inteiro.

O livro Bloom – The Luminous Gardens Of Frederico Azevedo pode ser adquirido pelo valor de U$ 75,00 (R$ 307,12). A edição foi realizada pela Pointed Leaf Press, especializada em livros de alta qualidade sobre as principais personalidades de design, arte, moda e fotografia. O lançamento também vai ocorrer em São Paulo e no Rio de Janeiro.

