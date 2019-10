Um panda gigante, cuja morte súbita na Tailândia causou indignação na China no mês passado, faleceu de ataque cardíaco, segundo uma agência do governo chinês. A China enviou uma equipe de especialistas para a Tailândia depois que Chuang Chuang, de 19 anos, morreu no zoológico de Chiang Mai em 16 de setembro. Os ursos panda podem viver até 30 anos em cativeiro.