Acontece Panvel oferece programa de trainee para gerentes de loja

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

São 30 vagas e as inscrições online devem ser feitas até o dia 31 de janeiro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Jovens profissionais interessados em iniciar uma carreira voltada à gestão devem aproveitar a oportunidade oferecida pelo Programa de Trainee da Panvel voltado ao desenvolvimento de gerentes de loja. As inscrições começaram na última segunda-feira, dia 13/01, e se estendem até 31 de janeiro.

Os requisitos para participar da seleção são graduação completa de até três anos, experiência mínima de seis meses no varejo farmacêutico e ter mobilidade a curto prazo, pois as 30 vagas são para os três estados do Sul. As entrevistas do processo seletivo serão realizadas em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba e as despesas são todas de responsabilidade do candidato.

O programa terá duração de 12 meses e, neste período, o trainee passará por etapas de conhecimento institucional, imersão no negócio e prática em loja. A Panvel conta atualmente com cerca de 450 lojas distribuídas no RS, SC, PR e SP.

Etapas do processo seletivo:

13 a 31/01: inscrição online pelo link https://www.linkedin.com/jobs/view/1681135726/

10 a 14/02: testagem online – raciocínio lógico, matemática e língua portuguesa

17 a 28/02: entrevista por competências – presencial e individual

02 a 06/03: avaliação comportamental

09 a 13/03: entrevistas finais – presencial e individual

