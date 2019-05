Pão dos Pobres abre inscrições para cursos

A partir desta segunda-feira (20), o Centro de Educação Profissional (CEP) do Pão dos Pobres abre inscrições para seus cursos. O cadastramento dos candidatos será feito somente pela internet, no seguinte link:

http://bussolasocial.com.br/paodospobres/inscricoes.

Serão 15 vagas por curso: Marcenaria (turno da tarde), Serralheria (tarde), Mecânica Automotiva (tarde), Manutenção de Computadores (tarde), Corte, Costura e Modelagem Sustentável (manhã). Os cursos terão um na o de duração, com as atividades iniciando dia 1 de agosto de 2019.

O link para inscrição estará disponível até o dia 26 de maio. Entrevistas serão agendadas para os dias 27 e 28 de maio; resultados serão divulgados dia 5 de julho.

Pré-requisitos:

Marcenaria: idade entre 18 e 22 anos, a partir do 8º ano do Ensino Fundamental

Serralheria: de 18 a 22 anos, a partir do 8º ano do Ensino Fundamental

Mecânica Automotiva: de 16 a 22 anos, a partir do 8º ano do Ensino Fundamental

Manutenção de Computadores: de 15 a 22 anos, a partir do 8º ano do Ensino Fundamental

Corte, Costura e Modelagem Sustável: de 14 a 22 anos, a partir do 7º ano do Ensino Fundamental

