Paola Carosella terá programa de TV solo em 2020

A chef Paola Carosella, jurada do Masterchef (Band), anunciou nessa quarta-feira (28) que a partir de 2020 terá um programa de TV solo no mesmo canal. Ela postou uma foto em sua conta no Instagram ao lado de Pato Diaz, ex-diretor do Masterchef, contando a novidade.

“Pato Diaz é responsável por revelar um lado meu que eu não sabia que seria capaz. De cozinheira a jurada de TV”, disse Paola na publicação. O programa que estreia ano que vem, intitulado Lado C, terá pautas como causas sociais, feminismo e ambientalismo, sempre mescladas à gastronomia. Ainda não há data específica para o lançamento do projeto.