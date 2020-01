Celebridades Paolla Oliveira brinda chegada de 2020: “Obrigada pelo carinho”

1 de janeiro de 2020

Paolla Oliveira comemorou a chegada de 2020 com um brinde. A atriz de 37 anos de idade, que está de férias desde o fim de “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, disse no Instagram nesta quarta-feira (1º).

“Feliz ano novo! Obrigada por todo carinho que vocês me proporcionaram em 2019. Que 2020 venha com muito mais amor. Um brinde a nós”, escreveu Paolla na legenda. Recentemente, ela falou sobre seu as críticas ao corpo.

“Cena é cena, foto é foto, é tudo diferente. Eu estava fazendo uma cena de novela em uma situação completamente disponível para as câmeras, não para os paparazzi. Mas está tudo bem para mim, me achei linda, maravilhosa. Não sei se é a idade, nada mais me abala. Estou feliz da vida. Não tenho pretensão nenhuma de ser perfeita, só de ser feliz”, afirmou ela.

