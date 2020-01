Celebridades Paolla Oliveira exibe curvas com look nude e coladinho em noite de samba na Grande Rio

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Look nude de Paolla Oliveira fez sucesso nas redes. Foto: Reprodução/Instagram Look nude de Paolla Oliveira fez sucesso nas redes. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira compartilhou na quinta-feira (23) em suas redes sociais o look que usou durante ensaio de Carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A atriz, que desfilará como rainha de bateria da Grande Rio, apostou em um figurino colado ao corpo, da cor nude e muito brilho, e deixou suas curvas em evidência.

A musa arrancou elogios dos seguidores: “Deusa, te amo meu amor”. “Perfeita”, disse outro. Andressa Ferreira, esposa do Thammy Miranda, também se manifestou nos comentários da foto: “Tô pra ver mulher mais linda”.

Recentemente, Paolla postou em seu perfil do Instagram, uma foto ousada relembrando sua personagem Vivi Guedes de “A Dona do Pedaço”. Na imagem, ela aparece morena e apenas com uma faixa cobrindo os seios.

