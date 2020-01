Celebridades Paolla Oliveira ousa com look transparente em ensaio da Grande Rio

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Paolla mostrou que está pronta para o Carnaval. Foto: Reprodução/Instagram Paolla mostrou que está pronta para o Carnaval. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira provou que está com o corpão preparadíssimo para o Carnaval em ensaio da Grande Rio no domingo (26). A rainha de bateria ousou com look supertransparente e deixou as curvas saradas à mostra.

A atriz fez questão de compartilhar o modelito com os seguidores no Instagram no fim da noite. Em três cliques, a beldade aparece usando microshorts jeans e top transparente. Lantejoulas coloridas para lá de estratégicas cobrem os seios.

“Ensaio cheio de energia com a comunidade de Caxias… Boooora, Grande Rio”, escreveu na legenda. Nos comentários, os seguidores não economizaram elogios.

“A mulher mais bonita desse lugar kkkk. Real mesmo”, opinou um internauta. “Sem palavras. Estou encantado com tanta beleza’, acrescentou outro. “Ninguém te supera, Paolla”, concluiu mais uma.

Paolla Oliveira entra na Sapucaí à frente da bateria da Grande Rio no domingo, dia 23 de fevereiro, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. A atriz ocupa a vaga deixada por Juliana Paes.

A ex-rainha de bateria descartou polêmica e disse que deixou o posto por vontade própria, para passar mais tempo com a família. “Vamos viajar no Carnaval”, explicou.

