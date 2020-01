Mundo Papa deixa mensagem em defesa das mulheres

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Pontífice celebrou a primeira missa do ano na manhã desta quarta-feira Foto: Reprodução Pontífice celebrou a primeira missa do ano na manhã desta quarta-feira (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No Vaticano, o Papa Francisco celebrou na manhã desta quarta-feira (01) a primeira missa do ano, na Basílica de São Pedro. Francisco denunciou o uso e abuso das mulheres na sociedade moderna e pediu o fim da exploração do corpo feminino.

O chefe da Igreja Católica disse ainda que as mães que emigram para oferecer um futuro melhor aos seus filhos não podem ser desprezadas.

O Papa pediu também desculpas por se ter irritado com o aperto de mão demasiado forte que uma mulher lhe deu, na terça-feira, na Praça de São Pedro. O momento já foi visto por dezenas de milhões de pessoas nas redes sociais.

