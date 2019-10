O papa Francisco teve um encontro informal com um grupo de indígenas no Vaticano nesta quinta-feira (17). A reunião improvisada ocorreu nos bastidores do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, que começou em 6 de outubro e vai até o dia 27. O papa falou dos perigos de “novas formas de colonização” na Amazônia, segundo o Vaticano.