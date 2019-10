No penúltimo dia de sessões do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, o papa Francisco pediu desculpas pelo roubo de estátuas indígenas de madeira que estavam em uma igreja próxima ao Vaticano. “Elas estavam ali sem intenções idolátricas e foram jogadas no [Rio] Tibre”, disse, nesta sexta (25). Ele informou, ainda, que as três imagens iguais foram encontradas inteiras.