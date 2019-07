Papagaio de cativeiro é resgatado em Porto Alegre

Um papagaio da espécie Amazona aestiva foi resgatado por técnicos da Equipe de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) nesta sexta-feira (12). O resgate ocorreu no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. O animal estava com as asas cortadas e não possuía anilha, características que demonstram tratar-se de posse ilegal, conforme informou a bióloga da Smams, Soraya Ribeiro.

“Levamos a ave ao Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que desenvolve um projeto de reabilitação, para posteriormente soltá-lo na região Norte do Brasil, área de ocorrência natural da espécie”, explica.

Espécie

A ave, conhecida como papagaio-verdadeiro, não é nativa do Rio Grande do Sul e foi introduzida no estado a partir dos anos 1980, quando passou a ser indevidamente comercializada como animal de estimação devido à capacidade de repetir o que ouve dos donos. A ave é verde, com cerca de 38 centímetros de comprimento e aproximadamente 400 gramas, sendo uma das mais inteligentes do planeta. Sua expectativa de vida é de 80 anos.

