Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Papai Noel rumo ao litoral. Foto: O Sul Papai Noel rumo ao litoral. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Nesta véspera de Natal, muitas pessoas que decidiram passar esta noite na praia, estão em deslocamento para o litoral pela Freeway. O que elas não esperavam era encontrar um companheiro inusitado de viagem: Papai Noel! Parece que nem mesmo o bom velhinho aguentou o calor de mais de 30 graus de Porto Alegre e resolveu procurar temperaturas mais amenas. As imagens são desta terça-feira (24) à tarde na Freeway.

Papai Noel estava acompanhado – afinal tem muitos ajudantes – e optou por uma moto em vez do tradicional trenó. Talvez porque as renas também não fossem aguentar o calor.

Réveillon vai ter ainda mais movimento

A CCR ViaSul estima que aproximadamente 186 mil veículos utilizem a Freeway em direção ao litoral norte gaúcho e de Santa Catarina entre esta quinta-feira (26) e o sábado (28), para o Réveillon.

Na quinta-feira, a concessionária prevê que 49 mil veículos passem pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha rumo às praias. Já na sexta-feira (27), a rodovia deve receber o maior movimento do feriado com 71 mil veículos no sentido litoral. Para o sábado, a previsão é de que 66 mil veículos façam o mesmo deslocamento ao longo do dia.

