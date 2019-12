Política Para 81% dos brasileiros, a Operação Lava-Jato ainda não cumpriu o seu objetivo e deve continuar, diz o Datafolha

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

A operação levou para a cadeia diversos políticos Foto: Divulgação Colaborador premiado denunciou o esquema de servidores da Receita Federal acusados de extorquir dinheiro de réus da Operação Lava-Jato. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O apoio da população à Operação Lava-Jato continua elevado, de acordo com a mais recente pesquisa do Datafolha. Segundo o levantamento, 81% dos entrevistados consideram que a operação ainda não cumpriu o seu objetivo e deve continuar. Outros 15% disseram que as investigações deveriam acabar. Já 4% não souberam responder.

A Lava-Jato, iniciada em 2014, sofreu uma série de derrotas no Judiciário em 2019. A operação tem histórico de alta aprovação em levantamentos do Datafolha nos últimos anos. Em abril do ano passado, após a prisão do ex-presidente Lula, 84% das pessoas disseram que ela deveria ser mantida.

A pesquisa ouviu, neste mês, 2.948 pessoas em 176 municípios brasileiros A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

