Para evitar roubos, o INSS muda o cartão de saque dos aposentados

No Dia do Idoso (1º de outubro) surgiu uma boa notícia para os aposentados que todos os meses vão ao banco sacar seus benefícios, e correm um risco tremendo com as chamadas “saidinhas de banco”: a partir de 2020 o cartão-benefício, que antes só permitia a retirada do pagamento, passará a ter as mesmas funções de um cartão de débito. Ou seja, dará para fazer compras com o cartão-benefício, ou cartão de saque. A medida, informou o INSS, visa dar mais segurança para quem recebe aposentadoria ou pensão. As informações são do jornal O Dia.

“A medida do INSS evita que o beneficiário fique exposto a furtos por estar com dinheiro ao sair com seu pagamento do banco”, informa a diretora de benefícios do INSS, Márcia Eliza de Souza. Oficialmente, informou o INSS, a função débito deverá estar disponível a partir de janeiro.

Para se ter uma ideia, segundo o ISP (Instituto de Segurança Pública), de janeiro a agosto deste ano houve aumento de 25% nos roubos após saída de instituições financeiras em relação ao mesmo período de 2018. Foram 645 “saidinhas de banco” nos primeiros oito meses do ano.

Sem taxas ou anuidades

É importante ressaltar que o segurado não será obrigado a ter conta no banco para ter esse cartão-benefício. Assim, segundo o INSS, não será cobrada nenhuma taxa ou anuidade do aposentado.

Para Adriane Bramante, presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), a medida é positiva desde que seja aplicada como prevista. “Contanto que não sejam cobradas taxas de uma conta vinculada ao cartão, é algo que dá, sim, mais segurança ao aposentado”, avalia a advogada.

Na hora de acertar o relacionamento com o banco quando aposentar é preciso deixar claro aos atendentes do banco que não autoriza a compra de nenhum serviço extra, como seguros, cheque especial, cartão de crédito, por exemplo.

Como funciona hoje

Quando se aposenta, o segurado recebe uma carta do INSS e precisa ir até uma agência bancária indicada pelo instituto e apresentar a documentação de identificação, como identidade, por exemplo, para receber o primeiro pagamento.

O trabalhador que não tem conta-corrente pode optar pela emissão do cartão magnético e continuar recebendo a aposentadoria nesta conta. Nessa modalidade, é possível realizar apenas saques.

Já os que têm conta-corrente podem optar pelo crédito em conta. A partir daí, a movimentação da aposentadoria segue as regras da conta normalmente. O segurado também pode optar por sacar o dinheiro ou fazer a transferência para outro banco.

