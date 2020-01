Notas Brasil Para vender Correios, governo avalia demissão de 40 mil

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Um dos pontos que o governo avalia para a venda dos Correios é o que fazer com um contingente de cerca de 40 mil pessoas que possivelmente vão perder o emprego com a privatização da estatal. Em conversas reservadas, executivos de empresas privadas relataram que fariam o mesmo serviço com praticamente a metade do quadro atual de 100 mil funcionários.

