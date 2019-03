“Parabéns! Melhor comprar uns bons livros” responde Alfonso Herrera para fã que pedia turnê do RBD

Desde 2008, quando fez o ultimo show, os fãs do grupo mexicano RBD não cansam de pedir o retorno do sexteto. Originado na novela “Rebelde”, da Televisa, as chances de retorno do grupo são quase nulas. Se os integrantes não demonstram muito interesse, Alfonso Herrera – que interpretou Miguel – parece não querer voltar para o RBD por nada. O ator está fazendo sucesso em séries americanas como Sense8 e The Exorcist.

Uma fã comentou um post de Alfonso no Instagram pedindo uma turnê de reencontro. Ela escreveu: “há possibilidade de uma turnê com o RBD? Por favor… Na época, não tinha $$$ e era muito longe… agora tenho $$ pra ir… sonho”. A resposta do ator foi desagradável e até ríspida: “parabéns! Melhor comprar uns bons livros”.

Deixe seu comentário: