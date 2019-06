O DMLU terá um esquema especial de atendimento durante a 12ª Parada de Luta LGBTI de Porto Alegre. Serão destacados garis, toneis e contentores para atender os eventos de deste sábado, 29, e domingo, 30. No sábado, haverá atividades das 10h às 22h na Usina do Gasômetro. No domingo, as ações acontecerão no Parque Farroupilha (Redenção), das 10h às 15h.

Deixe seu comentário: