A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) de Porto Alegre vai implementar uma pista de skate profissional no Parque Chico Mendes, no bairro Mário Quintana (Zona Leste). Orçada em R$ 767,8 mil reais, a estrutura terá uma área total de 675 metros quadrados. O prazo de execução das obras é de 150 dias, a contar da ordem de início dos serviços.