Partidos verdes viram adversários da direita

Nas recentes eleições europeias, os chamados partidos verdes avançaram significativamente em outros países do bloco, conquistando 63 dos 751 assentos do Parlamento Europeu, um aumento de cerca de 47%. A mudança climática ampliou as preocupações dos eleitores e uma geração de eleitores mais jovens está buscando novas alianças, e outros, um antídoto à extrema direita nacionalista e populista.

Deixe seu comentário: