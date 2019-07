Partiu maratona! Confira séries que chegam na Netflix em agosto

Todos os meses a plataforma de streaming adiciona novas produções no seu catálogo. Já adiantamos que agosto será um mês perfeito para os fãs de “Mindhunter”, “GLOW”, “As Telefonistas” e “Cara Gente Branca”!

Confira:

“As Telefonistas” (4ª temporada)

Em meio às mudanças sociais de 1931, as amigas acabam envolvidas em um assassinato e precisam solucionar o crime antes que uma delas seja condenada. O elenco da série conta com Blanca Suarez, Ana Fernandez, Nadia de Santiago e Maggie Civantos.

Estreia: 9 de agosto

“GLOW” (3ª temporada)

Durante uma série de apresentações em Las Vegas, a união da equipe é ameaçada por disputas de poder, tensões sexuais e novas prioridades. Uma comédia da equipe de “Orange Is The New Black”. Alison Brie, Betty Gilpin, Marc Maron, Kate Nash e Britney Young estrelam a produção.

Estreia: 9 de agosto

Sintonia (1ª temporada)

O funk, a religião e o crime influenciam a vida de três jovens da periferia de São Paulo, que estão lutando para realizar seus sonhos. Série idealizada por KondZilla. Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e João Pedro Carvalho dão vida ao trio de protagonistas.

Estreia: 9 de agosto

“Mindhunter” (2ª temporada)

Na segunda temporada da série, a Unidade de Ciência Comportamental passa da teoria à prática ao participar da busca implacável por um assassino de crianças. O elenco é composto por Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv.

Estreia: 16 de agosto

Cara Gente Branca (3ª temporada)

Uma sociedade secreta, um novo professor e uma epidemia de insegurança deixam Sam, Lionel, Joelle e seus amigos desesperados por respostas.

Estreia: 2 de agosto

