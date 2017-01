Paul McCartney processa a gravadora Sony para recuperar os direitos dos Beatles

O cantor e compositor Paul McCartney entrou com um processo contra a gravadora Sony para recuperar os direitos autorais de propriedade intelectual dos sucessos que compôs com os Beatles entre os anos de 1962 e 1971.

A argumentação de McCartney se baseia nas diversas modificações na legislação americana sobre os direitos autorais que, segundo o cantor de 74 anos, lhe permitiriam recuperar a partir de 2018 a propriedade das canções escritas por ele e John Lennon para os Beatles.

Entre as músicas estão sucessos como “Love Me Do”, “Can’t Buy Me Love”, “Ticket to Ride”, “Yesterday’, “Hey Jude” e “Let It Be”. De acordo com o texto da ação movida em um tribunal federal de Nova York, McCartney comunicou desde 2008 e em repetidas vezes para a Sony que detém o catálogo dos Beatles depois de várias compras e vendas ao longo das décadas.

Em resposta, a Sony afirmou possuir “o maior respeito” com o artista, mas afirmou estar “decepcionada” por uma decisão que considera “desnecessária e prematura”.

“Trabalhamos próximos durante décadas, tanto com Paul como com os herdeiros de John Lennon, morto há 36 anos, para proteger, preservar e promover o valor dos catálogos. Estamos decepcionados que tenham apresentado esta reivindicação, que achamos que é desnecessária e prematura”, disse a Sony.

Comentários