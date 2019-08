Paula Toller parou a internet e contou o segredo sobre a sua aparência jovem aos 57 anos

Podem se passar anos, mas quando a cantora Paula Toller, 57 anos, aparece na TV os comentários na internet são os mesmos: ‘Ela dorme no formol, não é possível’, escreveu uma internauta que acompanhava o Encontro com Fátima Bernardes de terça-feira (20). “O que a Paula Toller faz? Não envelhece e está cada dia mais bonita”, disse outra. “Não queria a fórmula do amor, mas a da juventude eterna da Paula Toller”, afirmou outro internauta. “O tempo não passou nem um dia para a Paula Toller”, comentou mais uma usuária da rede social.

Prestes a completar 57 anos no dia 23 de agosto, a cantora foi questionada pelo site Gshow, da Globo, sobre sua beleza eterna, e a diva respondeu que não faz muito esforço. “Não tem segredo, é só alegria de viver, o profissionalismo, a dedicação, é fazer o que gosta.”

Sobre a chegada dos 57 anos, ela riu: “Acho uma coisa meio abstrata”, disse.

Paula já havia entrado na brincadeira na época da febre do aplicativo FaceApp, que “envelhecia” as pessoas.

“Vale agradecer meme? Meus fãs são demais!”, escreveu ela como legenda de uma montagem que mostrava a mesma foto como se fosse nas duas situações.

A última vez que cantora apareceu na TV foi em 2016, Paula Toller fez uma participação na novela “Rock Story” (Globo) e também se apresentou no matinal Encontro para falar sobre a sua participação.

“Recebi o convite do Dennis Carvalho [diretor artístico do folhetim] e adorei. É uma novela sobre rock, considerei uma homenagem.” Para a cantora, gravar como ela mesma foi difícil “porque você tem que descobrir quem você é”.

Naquele Encontro, aos 54 anos, Paula cantava os hits que marcaram sua carreira, o público da web tentava descobrir o seu “pacto” para a eterna juventude.

