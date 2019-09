Quatro pedreiros encontraram moedas de ouro, na quarta-feira (18), enquanto trabalhavam em uma casa na cidade de Minas, no sul do Uruguai. Os operários, a família que mora no local e um parente disputam na Justiça o direito ao tesouro. Não há informações sobre a quantidade exata de moedas encontradas. Eles acharam “três punhados de moedas” quando levantaram um azulejo próximo da cozinha.

Deixe seu comentário: