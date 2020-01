Notas Brasil Pelo 2º dia seguido, chuva forte causa alagamentos na Grande BH

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O telhado de uma casa na Vila Barraginha, em Contagem, na Grande Belo Horizonte, caiu por causa da forte chuva que atinge a região metropolitana nesta segunda-feira (20). É o segundo dia consecutivo que moradores sofrem com as tempestades. No domingo (19) cerca de 70 famílias foram prejudicadas. Na cidade, mais de 200 pessoas ficaram desalojadas.

