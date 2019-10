Pequenos segredos do grandioso sucesso do Rock in Rio

Quando qualquer pessoa chega a uma festa, ela nem suspeita de todos os elementos que estão por trás da criação daquele evento. O número de profissionais envolvidos pode variar de dezenas a milhares; o checklist de itens a serem pensados, planejados e executados também ultrapassa com facilidade as centenas. Como convidados, conseguimos apenas ‘sentir’ a atmosfera do evento. Mas para conseguir resultados que deixem marcas e gerem boas experiências nos participantes é imprescindível pensar nos detalhes; como bem defendem os organizadores de um dos maiores eventos de música do mundo, o Rock in Rio.

Luis Justo, CEO do festival, em recente curso sobre “A Indústria do Entretenimento”, confidenciou que mais importante do que a definição do line-up da edição é o cuidado com os pequenos serviços e com as facilidades entregues aos participantes. Esses itens, podem parecer periféricos, tendo em vista em que o negócio é oferecer shows de música, mas na realidade são o pequeno segredo que contribui à grandiosidade e o sucesso do Rock in Rio.

Para prever cada detalhe, planejamento é essencial. Por isso Roberto Medina, fundador do festival, por exemplo, levou 10 anos entre a realização da primeira e da segunda edição do evento. Criou e idealizou a Cidade do Rock para ter espaço e infraestrutura adequados para receber os milhares de espectadores. Para se ter ideia, foi construída uma tubulação subterrânea a fim de que a cerveja chegasse na temperatura ideal em todos os pontos de venda.

O mesmo vale para a criação de eventos corporativos: o motivo principal da celebração é o ponto comum, o que necessariamente deve ser bem feito e entregue. Já os pormenores, que se esmiúçam em cuidados que podem nem ser vistos ou passar desapercebidos, estes sim são a receita para gerar vivências marcantes. Eis aí uma grande dica que vale tanto para megafestivais quanto para recepções de petit comité: o todo é composto de partes, e nada deve faltar para se viver experiências plenas.