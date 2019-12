Rio Grande do Sul Perfuração de poços contempla 11 mil famílias em diferentes regiões do Estado em 2019

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

O governo firmou termos de cooperação técnica para perfuração de poços em 44 municípios gaúchos Foto: Wagner Motta/Ascom SOP

A perfuração de poços artesianos em municípios que não contam com concessionárias terceirizadas está entre as prioridades da SOP (Secretaria de Obras e Habitação). Somente em 2019, o governo do Estado firmou termo de cooperação técnica com 44 municípios, sendo que a execução dos serviços beneficiará 11 mil famílias nas regiões Noroeste, Campanha, Centro, Nordeste e Fronteira Oeste.

Mesmo com a migração das funções de saneamento para a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, no início do ano, a perfuração dos poços permaneceu responsabilidade da SOP.

“O Programa de Perfuração de Poços é um importante canal de parceria entre o governo e os municípios. Água potável é mais do que prestação de serviço público, é dignidade humana”, disse o secretário de Obras e Habitação, José Stédile. “Nos próximos dias firmaremos o termo com os municípios de Barra do Rio Azul e Trindade do Sul, contemplando 46 municípios no exercício de 2019”, explicou.

Somente em 2019 foram perfurados 34 poços, beneficiando cerca de 7 mil famílias em 13 municípios: Ametista do Sul, Aratiba, Arroio do Tigre, Gentil, Getúlio Vargas, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Pinheirinho do Vale, Quevedos, Livramento, São Sepé, Sobradinho e Vespasiano Corrêa. O investimento do governo, por meio do departamento de Poços e Redes da SOP e da Corsan, é de R$ 1.619.139,92. Os demais municípios terão os serviços executados até novembro de 2020.

“Apesar de todas as dificuldades financeiras, o governo do Estado está olhando para os municípios e é nosso parceiro na busca pelo desenvolvimento”, afirmou o prefeito de Nova Candelária, Renato Antonio Müller, que assinou em julho o termo de cooperação técnica.

Cada poço artesiano conta com investimento do governo de R$ 50 mil, em média, havendo contrapartida da prefeitura, entre outros, no revestimento do reservatório. “Os poços artesianos mudam a realidade econômica e social das localidades. Além de garantir qualidade ao consumo humano, os poços permitem a diversificação de culturas para o homem e a mulher do campo”, destacou o diretor de Poços e Redes da SOP, Neorildo Dassi.

