“Permita Que Eu Fale” ou “AmarElo”? Emicida, Pabllo Vittar e Majur lançam novo clipe na semana que vem

Já tínhamos contado por aqui que Emicida, Pabllo Vittar e Majur se reuniram no Complexo do Alemão, no Rio, para gravar um clipe em parceria. Ontem (17), a junção entre os astros ganhou um teaser, que foi publicado no Instagram dos três. As prévias misturam vídeos e fotos dos artistas e falas que iniciam com “permita que eu fale, não das minhas cicatrizes”. Ao que parece, essa será a “pegada” da canção, que falará sobre como o preconceito, a discriminação e a exclusão que sofreram não define os artistas. O clipe e a música serão lançados na próxima terça-feira (25).

Segundo o portal Papel Pop, a música é denominada “Permita Que Eu Fale”. Para O Globo, “AmarElo” é o nome da canção – que também batizará o próximo álbum de Emicida, que sai no segundo semestre. A faixa “Eminência Parda”, lançada em maio, também fará parte do novo trabalho. Ainda segundo a coluna de Ancelmo Gois, a nova música terá um trecho que vai parafrasear “Sujeito de sorte” (1976), de Belchior.

