Peru derrota Chile e será adversário do Brasil na final da Copa América

A equipe peruana acabou com o sonho chileno de chegar à final da Copa América 2019. Nesta quarta-feira (3), a seleção do Peru ganhou a partida da semifinal da competição contra o Chile, por 3 a 0. O palco desse confronto foi Porto Alegre, na Arena do Grêmio, que recebeu seu último jogo desta edição do campeonato.

O primeiro gol dos peruanos saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Da direita, Cueva cruzou e Carrillo desviou de cabeça. Flores foi quem colocou no fundo das redes. O Peru seguiu finalizando mais e, aos 37, veio o segundo após erro do goleiro Arias. Ele abandonou o gol e Yotún marcou o seu.

A etapa complementar seguiu com bela atuação do Peru. E os colorados que foram até a Arena do rival assistir Paolo Guerrero não se decepcionaram. O atacante, que atua no Internacional, jogou muito bem e também fez um gol, decidindo a partida. Tapia passou para o camisa 9 peruano, que driblou o goleiro chileno e fez o terceiro.

Agora, o próximo desafio do Peru é contra a seleção brasileira, pela taça. A final da Copa América acontecerá no próximo domingo (07), às 17h, no Maracanã. O atacante do Brasil Wilian, lesionado, está fora do jogo.

