Pescador flagra cobra anaconda gigante na floresta amazônica

Pescadores se surpreenderam ao encontrar uma enorme cobra rastejando pela mata e entrando em um pequeno buraco no meio da floresta amazônica. A sucuri, também conhecida como anaconda, teria cerca de nove metros de comprimento, segundo o presidente da colônia dos pescadores, Laudelino Fernandes, de 51 anos, que flagrou a cena. As informações são do portal de notícias G1.

A cobra foi vista na última semana, na região do igarapé Camaiuzinho, em Apuí, no Sul do Amazonas.

Ao G1, o pescador contou que é comum a aparição de cobras desse tamanho na região do Rio Sucunduri, distante da área residencial do município. As anacondas costumam fazer seu lar naquela parte da floresta por causa da criação de gado – bezerros e até bois podem ser fontes de alimentos das cobras.

De acordo com Luciana Frazão, bióloga da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o tamanho médio de uma sucuri adulta é de quatro a oito metros, mas há registros documentados de que o animal pode chegar a 11 metros de comprimento.

“Elas são comumente encontradas em todo bioma da Amazônia, e o tamanho varia muito. Por questões de segurança, as pessoas ficam de longe e utilizam o zoom da câmera. O bicho acaba parecendo maior do que realmente é”, disse, ao justificar que, pelo vídeo, não é possível estimar o tamanho real do animal.

Sobre os riscos aos homens que gravaram o vídeo, Luciana tranquiliza e diz que as sucuris são relativamente tranquilas e inofensivas.

“O ser humano não é presa natural desses animais. Eles se alimentam de pequenos mamíferos, como capivaras, e até outros répteis. O ideal é manter uma distância segura, respeitar e não chegar perto por curiosidade”, alerta Luciana, que trabalha com biodiversidade e conservação de serpentes amazônicas.

Embora o tamanho possa surpreender muitas pessoas, e seja até raro encontrar o animal com facilidade, segundo a bióloga, o pescador Laudelino conta que está acostumado a encontrar cobras com mais de seis metros de comprimento.

Pescador profissional há quase 13 anos, ele disse não sentir medo de se aproximar, mas, como presidente da colônia, se preocupa com a segurança dos outros pescadores. “Tem perigo sim, sem dúvida. Ela pode engolir uma pessoa de 60 quilos, 70 quilos, com facilidade. O ideal é não incomodá-la. Ela não ataca tão fácil, então é só deixar quieta e sair de perto”, orienta.

Atravessando a rua

Em 2014, em Manaus, a aparição de uma sucuri de seis metros ganhou grande repercussão após ser encontrada enquanto tentava atravessar uma rua. Ela foi capturada em via pública na Zona Oeste da capital.

Selfie

Em 2017, outra anaconda foi flagrada pelo Estado e tomou conta das redes sociais. Daquela vez, o autônomo Carlos Andrade, de 22 anos, tirou uma selfie de dentro do rio com a cobra ao fundo. O caso aconteceu no município de Nhamundá, a 375 Km de Manaus.

Deixe seu comentário: