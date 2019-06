A Petrobras assinou uma carta de intenção com o Grupo Modec para o afretamento de uma unidade que produz, armazena e transfere óleo, plataforma do tipo FPSO [na sigla em inglês], que será utilizada no projeto de desenvolvimento da produção do campo de Búzios 5, referente a Contrato de Cessão Onerosa.

