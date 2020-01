Notas Brasil Petrobras indenizará ambulantes prejudicados por vazamento

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro firmou termo de ajustamento de conduta (TAC) com a Petrobras para pagamento de indenização aos ambulantes das praias do Pontal do Atalaia, Prainha, Praia do Forno e Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, que foram prejudicados pelo vazamento de óleo da plataforma P-53 da Petrobras, em abril último.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário