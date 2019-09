O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, encerrou o pregão desta terça-feira (17), com alta de 0,9%, fechando aos 104.616 pontos. A valorização da bolsa se deve à mitigação do receio de uma recessão internacional do petróleo, na medida em que notícias divulgadas durante o dia informaram que a produção saudita se recuperará em breve.

