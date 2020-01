Notas Brasil Piloto tenta esconder avião após queda e foge do local do acidente

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Um avião com documentação vencida caiu na região da Gleba Rio Vermelho, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá (MT), no fim da tarde de quinta-feira (9). Em seguida, o piloto tentou esconder a aeronave com uma lona e fugiu do local do acidente. Segundo a polícia, ele teria fugido do local devido a documentação que está vencida desde 26 de junho de 2019.

