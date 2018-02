Piscina para amenizar as altas temperaturas e manter a saúde dos vovôs

Durante o verão, os moradores do Asilo Padre Cacique aproveitam as altas temperaturas para refrescarem-se na piscina. O momento também contempla atividades orientadas, como exercícios de fisioterapia na água. A programação é diária durante os dois primeiros meses do ano, com exceção nos dias chuvosos ou com temperaturas mais amenas.

– Este é um dos melhores momentos para nós. A gente brinca, joga vôlei, aprende a nadar e ainda podemos manter a rotina de exercícios dentro da água, que é melhor do que realizar normalmente nestes dias quentes – comenta a moradora do Asilo, Maria Beatriz Habib, de 69 anos.

O recreacionista Maicon Fin destaca ainda o conforto e o bem-estar que a atividade proporciona aos idosos. Além de amenizar o calor, a piscina oferece uma distração e favorece a sociabilidade entre eles.

