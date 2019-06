Questionado na segunda-feira sobre as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que o Executivo não tem uma agenda formulada para o Brasil, o porta-voz do Palácio do Planalto declarou que o presidente Jair Bolsonaro tem “um planejamento bem definido” para desenvolver a economia e combater a corrupção, entre outros feitos. Bolsonaro, no entanto, não comentou a fala de Maia.

