Poa Day Run: Hospital promove corrida às margens do Guaíba, neste domingo

Para incentivar a prática de exercícios físicos, o Hospital Moinhos de Vento promove, neste domingo (18), a segunda etapa do Circuito Poa Day Run. Partindo do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, as corridas serão divididas em quatro trajetos – em percursos de três, cinco, oito e 16 quilômetros, nas categorias masculina e feminina.

Às margens do rio Guaíba, nas proximidades da pista de skate do Parque, o lounge da prova será aberto a partir das 7h45. A partir das 8h30, está previsto o início do aquecimento dos participantes. A largada da prova será dada às 9h, com a cerimônia da premiação ocorrendo após, as 10h30. Os organizadores informam que são esperados três mil competidores.

Os cinco primeiros colocados gerais das categorias masculina e feminina, nos percursos de três, cinco, oito e 16 quilômetros, receberão troféus exclusivos. A premiação por categoria se dará para os três primeiros colocados – exceto no trajeto de três quilômetros, agraciados apenas na primeira etapa do circuito.

O Hospital Moinhos de Vento Circuito Poa Day Run contará, ao longo do dia, com um equipe médica, espaço para expositores, acompanhantes e participantes. E para completar a festa, um DJ vai proporcionar um clima descontraído para os atletas.

O evento é aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo, com supervisão técnica da Federação Gaúcha de Atletismo e organização da Run Sports 4. Mais informações e inscrições podem ser acessadas em www.poadayrun.com.br.

Alterações no trânsito

O percurso inicia na avenida Edvaldo Pereira Paiva, nas proximidades do Skate Park do Parque Marinha do Brasil, passa pela avenida Padre Cacique com retorno na avenida Diário de Notícias, em frente ao Barra Shopping Sul. Esse trecho será bloqueado no sentido centro-bairro, a partir das 4h30 da madrugada, para montagem da estrutura.

