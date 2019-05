A Corsan irá realizar, na quarta-feira (29), uma manutenção no reservatório R19, localizado na Av. Dique, em Canoas. O serviço pode afetar o abastecimento de água em partes da cidade. A normalização completa do fornecimento deve ocorrer até a madrugada de quinta-feira (30). Para mais informações, ligue para o Corsan 24 Horas, no telefone 0800.646.6444.

