A Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc), no inicio da manhã de sábado (20), desencadeou a operação Rota, em combate ao tráfico de drogas. A ação ocorreu na rodovia BR-386, em Nova Santa Rita. Um homem de 24 anos foi preso, e 143 quilos de maconha e 467 gramas de cocaína foram apreendidos.

