A Polícia Civil do Rio Grande do Sul começou a usar um drone destinado pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). O “veículo aéreo não tripulado” será usado em operações nos municípios da Região Metropolitana. O aparelho já foi usado em uma investigação no final de agosto. A destinação resulta de acordo homologado pela Justiça do Trabalho com uma empresa de Cachoeirinha.

