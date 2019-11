Polícia Civil e Brigada Militar localizam depósito de drogas na Zona Sul de Porto Alegre

A Polícia Civil, por meio do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), em ação conjunta com a Brigada Militar, deflagrou na sexta-feira (1º), uma operação de repressão ao tráfico de drogas ilegais na Zona Sul de Porto Alegre.

Os trabalhos ocorreram em complemento a uma investigação que durou aproximadamente três meses, envolvendo facção com forte atuação na Capital. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão e, no decorrer das diligências, foram apreendidos cerca de 30 quilos de maconha, três quilos de cocaína, meio quilo de crack, dinheiro, duas pistolas, dois revólveres, diversos carregadores e munições.

Conforme o delegado Alencar Carraro, uma mulher e dois homens foram presos em um apartamento que servia como ponto de embalagem e de distribuição de drogas.