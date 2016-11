Na noite dessa sexta-feira (25) e madrugada deste sábado (26), a Polícia Civil prendeu dois homens, de 20 e 30 anos, por receptação e clonagem de veículos.

Eles estavam na posse de quatro veículos: uma S10 LTZ, um Honda Fit, uma Fiat Strada e um HB20, roubados em Porto Alegre e com adulterações. As ações foram realizadas na Capital, Alvorada e Osório e a prisão ocorreu em Osório, no Litoral Norte do Estado.

Segundo os delegados Guns e Nonnenmacher, as prisões são importantes, pois são indivíduos que encomendavam carros roubados, para revender em outros Estados. Também foram apreendidos documentos falsos e espelhos de CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo). Conforme o delegado Sander Cajal, chega a 184 prisões no ano e 167 veículos entre recuperados e retidos.

